Додон осудил новый закон, запрещающий в Молдавии российские новости

Кишинёв, , 14:26 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что закон об изменении кодекса о телевидении и радиовещании, который запрещает трансляцию в стране новостных и информационно-аналитических программ из Российской Федерации, представляет собой откровенное посягательство на свободу молдавских граждан. Об этом бессильный молдавский президент написал сегодня, 5 января, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Напомним, парламент Молдавии, большинство в котором составляют прозападные политические силы, в конце 2017 года повторно принял ранее отклонённый президентом законопроект по борьбе с «иностранной пропагандой», в том числе якобы российской.

Согласно этому законопроекту, на территории Молдавии запрещается трансляция программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые созданы в государствах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена. Стоит отметить, что Российская Федерацию эту конвенцию подписала, но не ратифицировала, как, впрочем, и ряд стран Европейского союза.

Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало этот законопроект информационной блокадой молдавских граждан со стороны молдавских властей.

По действующему в Молдавии законодательству, президент страны обязан подписать законопроект, если его дважды утвердил парламент. Но Додон этого не сделал.

«Как и обещал, я ни под каким предлогом не уступлю режиму. Я не одобрю скомпрометировавших себя кандидатов и не подпишу законы, противоречащие интересам граждан…», — написал Додон.

Президент подчеркнул, что данный законопроект — это откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии в получении информации. Додон напомнил, что существует множество других возможностей, благодаря которым граждане Молдавии могут узнавать новости, не пропущенные политической цензурой.

После того, как Додон отказался подписывать этот законопроект, Конституционный суд Молдавии постановил, что временно исполнять обязанности президента для утверждения данного закона может спикер парламента или премьер-министр. В итоге закон был принят.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Конституционный суд Молдавии проделывает подобный маневр. Так, 20 октября 2017 года молдавский КС разрешил спикеру парламента Андриану Канду подписать вместо президента указ о назначении министром обороны Молдавии Евгения Стурзу. Аналогичный случай произошел 2 января, когда КС Молдавии разрешил назначить в обход президента министра иностранных дел и ещё шесть членов кабинета министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года в Молдавии должны пройти парламентские выборы. Додон и его Социалистическая партия возлагают на них большие надежды. Если социалистам удастся победить на выборах и создать коалицию, в которой они будут доминировать, то они планируют провести конституционную реформу, которая превратит Молдавию в президентскую республику. Тогда Додон сможет реализовать свою программу по стратегическому партнёрству с Россией.