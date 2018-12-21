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Полпредство ДФО переедет во Владивосток в течение года — Трутнев

Политика

«Делаться всё будет на основании открытых конкурсных процедур»

Полпредство ДФО переедет во Владивосток в течение года — Трутнев
Владимир КОБЗАРЬ
Владивосток

Владивосток, 21 декабря 2018, 06:38 — REGNUM  Вице-премьер правительства России, полпред президента Владимира Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рекомендовал организовать переезд полпредства из Хабаровска во Владивосток в течение года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я поставил задачу полпредству переехать в течение года во Владивосток. Я сказал, что это надо сделать на основании максимально открытых конкурсных процедур»,— озвучил решение Юрий Трутнев.

На данный момент полпредство находится в Хабаровске и планируемый переезд — логичный шаг после переноса столицы ДФО во Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток выступил нынешний губернатор Олег Кожемяко. Владимир Путин поддержал предложение и 13 декабря подписал указ о переносе столицы.

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