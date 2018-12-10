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РБК: Путин одобрил перенос «столицы» Дальнего Востока во Владивосток

Политика

Ранее административный центр Дальневосточного федерального округа находился в Хабаровске

Москва, 10 декабря 2018, 19:12 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился перенести «столицу» Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Напомним, что с инициативой переноса административного центра ДФО выступил временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

В распоряжении РБК оказалось письмо Кожемяко с этой инициативой в адрес президента России и резолюция Владимира Путина на нем с одобрением данной инициативы. Подлинность документа подтвердили источники в Кремле.

Напомним, чиновники различных рангов в целом положительно высказались о переносе административного центра ДФО из Хабаровска во Владивосток. Глава правительства Дмитрий Медведев поддержал эту инициативу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле видят много факторов в пользу такого переноса. Глава администрации президента Антон Вайно отнесся к этой инициативе в целом положительно.

А вот жители Дальнего Востока восприняли эту инициативу крайне скептически. Общественность указывает, что на Дальнем Востоке скопилось огромное количество системных проблем, для решения которых государству нужно приложить колоссальные усилия. А перенос «столицы» из одного города в другой явно не является решением данных проблем.

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