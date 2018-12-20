Сирийский дипломат объяснил решение Трампа по выводу войск

Пекин, , 12:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение о выводе войск из Сирии для переключения внимания его критиков с внутриполитических проблем на вопросы международных отношений. Об этом заявил сирийский посол в Китае Имад Мустафа.

По мнению дипломата, принятие такого решения было вызвано и другими факторами, к примеру, таким образом власти США намерены воздействовать на отношения с Турцией, возвращая Анкару в свою сферу влияния.

«Есть попытки со стороны США отдалить Турцию от России, и вернуть ее в свою сферу влияния», — цитирует РИА Новости слова Мустафы.

Также сирийский посол в Китае подчеркнул, что уход американских военных соответствует национальным интересам Сирии и каждый гражданин арабской республики «будет счастлив наблюдать за уходом последних американских военных».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты добились победы над террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и распорядился вывести американских солдат с территории арабской республики.

Читайте также: Белый дом подтвердил вывод американских войск из Сирии

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: Выведут ли США все свои войска — ещё неизвестно