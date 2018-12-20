Фронт ПОЛИСАРИО призвал генсека ООН ускорить разминирование Западной Сахары

Тифарити, , 23:59 — REGNUM Президент Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором призвал всемирную организацию поспособствовать скорейшему процессу разминирования региона, сообщает Sahara Press Service.

«Мы настоятельно призываем вас вмешаться в ситуацию, чтобы ускорить обезвреживание мин, которые ежедневно создают угрозу жизни граждан САДР и их собственности. Сезон дождей, дающий нашим гражданам возможность перебраться в земли Западной Сахары по обе стороны от марокканской оккупационной стены, который, как предполагается, является периодом добра и мира, к сожалению, сопровождается взрывами марокканских мин», — говорится в послании Брахима Гали.

По словам генсека Фронта ПОЛИСАРИО, на минувшей неделе в результате взрывов марокканских мин погиб один житель Западной Сахары и ещё двое получили серьёзные травмы.

«Призываем ваше превосходительство побудить международное сообщество предпринять конкретные меры и оказать прямое давление на Королевство Марокко, чтобы нейтрализовать эту неизбежную опасность, которая представляет реальную угрозу для жизни сахарских граждан», — отмечается в письме.

Читайте также: Новые переговоры по Западной Сахаре пройдут в Женеве в начале 2019 года

Как передавало ИА REGNUM, в мае этого года Фронт ПОЛИСАРИО заявил об уничтожении на своей территории 17,5 тысячи противопехотных мин в соответствии со взятыми на себя обязательствами в рамках Конвенции о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин от 2006 года.

Руководство Западной Сахары заявило о намерении к ноябрю 2019 года полностью завершить мероприятия по ликвидации противопехотных мин, находящихся в территориях, контролируемых Фронтом ПОЛИСАРИО.

При этом в Тифарити заявляли, что число погибших от мин в регионе увеличивается ежегодно, несмотря на то, что с момента прекращения огня между ПОЛИСАРИО и Марокко прошло уже четверть века. Отмечалось, что оккупированные территории Западной Сахары являются «наиболее загрязнённым минами регионом в мире».

Читайте также: Фронт ПОЛИСАРИО уничтожил крупные запасы противопехотных мин