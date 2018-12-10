Новые переговоры по Западной Сахаре пройдут в Женеве в начале 2019 года

Тифарити, , 23:59 — REGNUM Новый раунд переговоров по Западной Сахаре под эгидой ООН состоится в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Sahara Press Service со ссылкой на специального посланника генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Хорста Кёлера.

Как отмечается, договорённость о новой встрече была достигнута в ходе двухдневного раунда переговоров между представителями Фронта ПОЛИСАРИО и Марокко, которые прошли на минувшей неделе в Женеве.

Сообщается, что итоги переговоров были обсуждены 9 декабря на заседании Постоянного бюро Национального секретариата Фронта ПОЛИСАРИО, которое провёл президент Сахарской Арабской Демократической Республики Брахим Гали. На заседании также была дана оценка «новым усилиям ООН, нацеленными на урегулирование конфликта на основе уважения к праву самоопределения народа Западной Сахары».

Как передавало ИА REGNUM, переговоры по политическому урегулированию в Западной прошли в Женеве 5−6 декабря. В консультациях принимали участие представители Фронта ПОЛИСАРИО и Марокко, а также Алжира и Мавритании в качестве стран-наблюдателей, граничащих с Западной Сахарой.