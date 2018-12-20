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Конго откладывает президентские выборы

Политика

«Мы не можем организовать всеобщие выборы без провинции Киншаса и без избирателей Киноа»

Киншаса, 20 декабря 2018, 21:18 — REGNUM  Избирательная комиссия Конго отложила на неделю проведение общенациональных выборов после того, как на складе в Киншасе сгорела большая часть бюллетеней для голосования в столице, 20 декабря передает агентство Reuters.

«Мы не можем организовать всеобщие выборы без провинции Киншаса и без избирателей Киноа, которые представляют 10% избирателей», — сообщил глава ЦИК Конго Корнель Нангаа.

По решению ЦИК президентские, парламентские и региональные выборы Конго пройдут 30 декабря 2018 года.

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