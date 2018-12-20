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Эрдоган: Турция — против санкций США и «поддержит братский народ Ирана»

Политика

«США ставят под угрозу безопасность и стабильность региона»

Эрдоган: Турция — против санкций США и «поддержит братский народ Ирана»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эрдоган

Анкара, 20 декабря 2018, 19:32 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против антииранских санкций США после переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани, 20 декабря передает агентство Associated Press.

«США ставят под угрозу безопасность и стабильность региона, и мы не поддерживаем (их санкции). Мы продолжим поддерживать братский иранский народ», — заявил Эрдоган на пресс-конференции после переговоров.

Эрдоган также заявил, что Турция намерена увеличить объем двусторонней торговли с Ираном до $30 млрд с нынешних $11 млрд.

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Противостояние Ирана и США
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