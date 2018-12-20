Анкара, , 13:30 — REGNUM В Анкаре началась встреча президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани, сообщает 20 декабря пресс-служба турецкого лидера.

Сообщается, что по итогам встречи главы государств выступят с совместным заявлением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Багдаде состоялась большая встреча по обмену разведданными между представителями оборонных ведомств Ирака, России, Сирии и Ирана.

Сообщалось, что на четырехсторонней встрече в том числе обсуждалась возможная новая военная операция Турции в Сирии, а также в целом положение по курдским вооруженным отрядам в САР.

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