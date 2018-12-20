Поручение Путина ускорит решение проблемы обманутых дольщиков

Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM Обсуждение темы обманутых дольщиков на пресс-конференции Владимира Путина должно стать катализатором в решении этой проблемы. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился лидер фракции «Единой России» в петербургском Заксобрании Александр Тетердинко.

«Проблема обманутых дольщиков для нашего города была актуальна все эти годы. То, что одна из таких дольщиц под видом журналистки, как я понимаю, сумела попасть на пресс-конференцию и задать свой вопрос — это хорошо», — сказал Тетердинко.

Петербургская активистка Алла Андреева на мероприятии присутствовала от «Рязанской областной газеты» и привлекла внимание президента Путина к ситуации с обманутыми дольщиками в Северной столице. Путин обещал, что с ней встретится врио губернатора города Александр Беглов. Встреча уже назначена на 21 декабря.

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«Новый глава города Александр Дмитриевич Беглов обязательно должен с ней встретиться, и это станет катализатором более скорого решения проблемы», — считает Тетердинко.

Он напомнил, что петербургский ЗакС неоднократно принимал проекты, направленные на защиту дольщиков. Так, по его инициативе парламент узаконил бесплатную юридическую помощь для таких пострадавших.

Заметим, по словам Андреевой, чиновники в Петербурге лишь на бумаге отчитываются о сокращении числа проблемных домов, которые якобы вводятся в строй, а на деле люди не могут в них жить. Александр Тетердинко сообщил, что сталкивался с подобным даже на личном опыте.

«Такая ситуация очень часто бывает, даже мои знакомые въезжали в новые квартиры с огромным числом недоделок. Но это вопрос к госприемке объектов недвижимости, это не вопрос законодательной базы, она создана. А как она исполняется, как комиссии выполняют наложенные на них законом обязательства? Безусловно, проблема существует, и контролирующие органы должны за этим следить», — сказал Тетердинко.

Впрочем, он считает проблему обманутых дольщиков общероссийской, а не локализованной в Петербурге, Подмосковье или Ленобласти, где она более широко освещается.

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