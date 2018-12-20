Путин готов решать вопросы по аэропорту в Грозном

Москва, , 17:12 — REGNUM Вопрос по аэропорту в Грозном будет рассмотрен. Для этого главе республики нужно обратиться к президенту РФ. Об этом Владимир Путин заявил 20 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста телекомпании «Грозный».

По словам чеченского журналиста, аэропорт в столице региона был запущен по просьбе первого главы Чечни Ахмата Кадырова, однако проект до конца не завершен. В настоящее время властями республики ведется обсуждение вопроса его реконструкции с федеральными министерствами и ведомствами. Между тем, в Чечню приезжают сотни тысяч туристов и мощности старого аэропорта не хватает, считает корреспондент.

«Что касается аэропорта в Грозном, то он работает, в том числе, когда нужно и в режиме международного аэропорта. Если что-то нужно дополнительно, Рамзан Кадыров придет, расскажет, я посмотрю, что нужно сделать. Я просто не представляю, что нужно дополнительно, он функционирует, аэропорт», — ответил Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости строительства нового аэропорта в Грозном глава Чечни заявил в конце октября 2014 года. Он дал поручение проработать вопросы о реализации проекта с современным аэровокзалом, новыми взлетно-посадочными полосами.

На реконструкцию аэропорта необходимо около 15,688 млрд рублей. Министерство транспорта России предложило включить эти работы в госпрограмму «Развитие транспортной системы на 2019—2023 годы.

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