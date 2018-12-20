Эрдоган подверг критике решение США выйти из СВПД

Анкара, , 16:03 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Соединённые штаты за решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом глава государства сегодня, 20 декабря, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани, находящимся в Анкаре с официальным визитом.

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«Мы считаем неправильным выход США из сделки», — приводит ТАСС слова турецкого лидера.

Кроме того, Эрдоган отметил солидарность с Ираном в вопросе введения Вашингтоном санкций против Тегерана.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ядерное соглашение с Тегераном не соответствует интересам США и от него следует избавиться. 8 мая 2018 года глава Белого дома заявил о выходе Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном, а также о восстановлении антииранских санкций.

Напомним, по условиям соглашения Иран обязался заморозить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций. Ни одного факта нарушений со стороны Тегерана никем зафиксировано не было, однако США и Израиль регулярно заявляют о несоблюдении обязательств иранской стороной.

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