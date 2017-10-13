В Кремле объяснили, чем чреват выход США из ядерной сделки по Ирану

Москва, , 15:37 — REGNUM В случае выхода США из ядерной сделки по Ирану будет нанесен вред атмосфере предсказуемости и безопасности во всем мире, заявил 13 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подобные действия однозначно нанесут вред атмосфере предсказуемости, безопасности, стабильности и нераспространения во всём мире. Это способно серьёзно усугубить ситуацию вокруг иранского ядерного досье. Мы знаем уже ответную реакцию Тегерана — что Тегеран также покинет это соглашение», — сказал Песков.

Он также объяснил, что Россия продолжит последовательно отстаивать позицию, направленную обеспечение режима решения проблемы с иранским ядерным досье, необходимость которой не раз подчеркивал президент России Владимир Путин.

«В любом случае, конечно, подобные возможные действия американской стороны будут иметь весьма и весьма негативные последствия. Это очевидно», — заключил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ядерное соглашение с Тегераном не соответствует интересам США и от него следует избавиться. До воскресенья Трамп должен уведомить Конгресс США о том, соблюдает ли Иран соглашение.

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В свете такой критики спикер меджлиса Ирана Али Лариджани в Петербурге в ходе Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил, что Иран рассматривает возможность выйти из соглашения по ядерной программе.

Напомним, Иран и шестерка международных посредников (постоянные члены Совбеза ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай и США, а также Германия) достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы вокруг иранской ядерной программы в июле 2015 года.

«Ядерная сделка» подразумевает снятие международных и односторонних санкций в отношении Ирана в ответ на поэтапное сворачивание Ираном ядерной и ракетной программы.

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