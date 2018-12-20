Путин прокомментировал ситуацию с Ольгой Глацких

Москва, , 15:58 — REGNUM Некоторые российские чиновники, позволяющие себе оскорбительные высказывания в отношении граждан, не отдают себе отчёта в том, что говорят, или занимают не свое место. Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комментируя ситуацию со свердловской чиновницей Ольгой Глацких, Путин отметил, что нередко бывает такое, что человек, став чиновником, пока не готов к такой работе.

«Значит, он просто не готов для такой работы. Нужно работать с людьми. И с ними много порядочных и деятельных людей. Но невозможно всё закрыть и потом коробочку, а там всё будет хорошо», — указал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря заксобрание Свердловской области приняло решение исключить из структуры регионального правительства должность директора свердловского департамента молодёжной политики Ольги Глацких, известной своим выражением: «Государство не просило вас рожать».

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