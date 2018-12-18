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Должность чиновницы Глацких убрали из структуры свердловского правительства

Политика

Впереди реорганизация

Екатеринбург, 18 декабря 2018, 09:55 — REGNUM  Должность директора свердловского департамента молодёжной политики Ольги Глацких исключена из структуры регионального правительства. Такое решение приняло Законодательное собрание Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 10 декабря стало известно о том, что департамент Глацких прекратит своё существование. Та же судьба постигнет и областное министерство общего и профобразования. Вместо них будет создано министерство образования и молодёжной политики.

Эту новость многие местные наблюдатели восприняли как окончание политической карьеры чиновницы. Впрочем, 11 декабря стало известно, что проверка в отношении неё завершена. В результате Ольга Глацких не уволена, как ожидали многие, а получила выговор и возвращена на работу.

Впрочем, судьба департамента уже решена. Каким будет политическое будущее Глацких, покажет время. Уже есть предложения выдвинуть её в Госдуму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября с участием чиновницы разгорелся скандал. Достоянием общественности стали её слова на круглом столе в Кировграде о том, что государство ничего не должно молодёжи, а их родителей рожать не просило.

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Скандал с чиновницей Ольгой Глацких и последствия
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