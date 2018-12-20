Четверг, 20 Декабря 2018 года
17:24:42 МСК

Путин назвал важнейшие события 2018 года

Политика

Это выборы президента России и чемпионат мира по футболу

Москва, 20 декабря 2018, 15:45 — REGNUM  Сегодня, 20 декабря, в ходе большой пресс-конференции глава российского государства Владимир Путин назвал два важнейших события уходящего года, передает корреспондент.

Путин отметил, что главными событиями в 2018 году были выборы президента России и чемпионат мира по футболу.

«Как оказалось, чемпионат мира по футболу стал ярким и запоминающимся событием не только для России, но и для мира», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, многие вопросы по итогам пресс-конференций Владимира Путина становятся поводом для оформления поручений правительству России, отдельным министерствам и ведомствам.

Пресс-конференции такого рода проводятся Путиным с 2001 года.

Читайте также: Большая пресс-конференция Владимира Путина: трансляция ИА REGNUM

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пресс-конференция Владимира Путина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить