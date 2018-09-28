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Президент ЦАР: Новых данных в деле об убийстве российских журналистов нет

Политика

Расследование только началось

Банги, 28 сентября 2018, 22:10 — REGNUM  Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что в деле об убийстве российских журналистов в его стране пока нет никакой новой информации. Об этом он заявил журналистам сегодня, 28 сентября, по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций .

«Наша цель — пролить полный свет на обстоятельства этого дела. Расследование ведётся, только началось. Пока никаких элементов нет, но мы нацелены на сотрудничество», — сказал Туадера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля в ЦАР погибли трое российских журналистов — Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Оказалось, что в ЦАР они поехали осуществлять некое расследование по заказу так называемого Центра управления расследованиями (ЦУР), который создал Михаил Ходорковский.

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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