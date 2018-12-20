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Путин об отношениях с Арменией: Надо развивать то, что есть

Политика

У Москвы с Ереваном отношения ровные

Москва, 20 декабря 2018, 14:32 — REGNUM  В отношениях с Арменией России надо развивать то, что есть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве 20 декабря.

У Москвы с Ереваном отношения ровные. Армения для РФ — стратегический партнер, член ОДКБ, ответил он на вопрос о необходимости восстановления российско-армянских отношений.

«Надо развивать то, что есть. Армянский народ — ближайший народ к русскому народу», — сказал Путин.

Он добавил, что в скором времени обсудит в премьер-министром Армении Николом Пашиняном двусторонние вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Центре международной торговли в Москве Путин отвечает на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции. Общение в таком формате президент организует с 2001 года.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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