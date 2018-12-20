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Путин: облегчение выдачи гражданства РФ — неприятие политики Киева

Политика

На Украине в целом неблагоприятная обстановка по всем направлениям, полагает президент

Путин: облегчение выдачи гражданства РФ — неприятие политики Киева
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 20 декабря 2018, 13:31 — REGNUM  Поправки в закон о приобретении российского гражданства говорят о неприятии Москвой политики Киева, направленной на разделение народов России и Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин 20 декабря в ходе большой пресс-конференции в Москве.

Таким образом он пояснил, что упрощение процедуры получения гражданства связано не только с событиями в Донбассе.

«Коллега из украинских СМИ говорил о тяжёлых испытаниях людей с Донбасса… А Украине что, лучше что ли? Там примерно так же, как на Донбассе в целом! Всё хуже и хуже становится», — отметил Путин.

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Он добавил, что новый транш от МВФ позволит Украине лишь выплатить пенсии и обеспечить социальную сферу. Расплачиваться за долги Киева придется будущим поколениям.

На Украине в целом неблагоприятная обстановка по всем направлениям, полагает президент. Закон о гражданстве будет принят в начале 2019 года.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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