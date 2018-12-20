Россия должна прыгнуть в новый технологический уклад — Путин

Москва, , 12:26 — REGNUM У России нет будущего, если она не совершит прорыв и не прыгнет в новый технологический уклад. Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Российского государства, отвечая на вопрос о том, реально ли выполнение показателей нацпроектов, подчеркнул, что стране «необходим прорыв».

«Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад, без этого у нас нет будущего», — заявил российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что за 10 месяцев текущего года валовый внутренний продукт России вырос на 1,7%. По словам российского президента, государственные средства следует концентрировать в прорывных проектах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в России сохраняется приемлемый уровень инфляции. За последнюю неделю инфляция подросла на 0,5%, поэтому показатель немного выйдет за ориентир ЦБ РФ в 4%, подчеркнул глава государства.

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