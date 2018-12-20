Четверг, 20 Декабря 2018 года
14:09:55 МСК

Инфляция в 2018 году подрастёт до 4,2% — Путин

Экономика

Показатель немного выйдет за ориентир ЦБ РФ

Инфляция в 2018 году подрастёт до 4,2% — Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 20 декабря 2018, 12:17 — REGNUM  В России сохраняется приемлемая для России инфляция. За последнюю неделю инфляция подросла на 0,5%, поэтому показатель немного выйдет за ориентир ЦБ РФ в 4%, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, скорее всего, инфляция в 2018 году подрастёт до 4,1−4,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы рекордное количество журналистов — 1702.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пресс-конференция Владимира Путина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить