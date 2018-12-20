Сотрудники дипмиссии РФ вновь посетили Бутину в тюрьме

Александрия, США, , 09:35 — REGNUM Российские дипломаты посетили находящуюся в американской тюрьме гражданку России Марию Бутину. Девушку продолжают держать в неоправданно жестких условиях, говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Бутина по-прежнему находится в полной изоляции в одиночной камере. В таких условиях её держат более трех месяцев.

От руководства тюрьмы потребовали более гуманно обращаться с арестанткой и прекратить применять к ней неоправданно жесткие меры содержания, подчеркнули в посольстве. Дипломаты продолжают добиваться возвращения Бутиной на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в американском суде Мария Бутина частично признала вину в сговоре с целью нанесения вреда США. Это может означать, что она согласилась на сделку со следствием.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Бутину содержат подобно особо опасным преступникам, она подвергалась запугиванию и бесчеловечному обращению. С точки зрения Москвы, Бутина — политическая заключенная.

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