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МИД РФ: Бутину в США запугивали и пытали

Политика

К российской гражданке применяют методы воздействия, как к террористам

Москва, 13 декабря 2018, 12:10 — REGNUM  С арестованной в США гражданкой РФ Марией Бутиной обращаются подобно средневековой инквизиции. Она переносит бесчеловечное отношение, заявила 13 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Бутина содержится в одиночной камере, её запугивали и пытали, сказала Захарова. Обращение американских властей не имеет ничего общего с правосудием, это скорее инквизиция, добавила дипломат.

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Так, к российской гражданке, представителю гражданского общества, применяют методы воздействия, как к террористам.

Она отметила, что Москва с первого дня ареста называла Бутину политической заключенной. Российская сторона пристально следит за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, посетившие Бутину в тюрьме российские дипломаты заявили, что по отношению к ней применяется «режим административной сегрегации» — изоляция по 22 часа в сутки. Женщину обвиняют в связях российскими спецслужбами и работе иностранным агентом в США без регистрации.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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