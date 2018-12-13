МИД РФ: Бутину в США запугивали и пытали

Москва, , 12:10 — REGNUM С арестованной в США гражданкой РФ Марией Бутиной обращаются подобно средневековой инквизиции. Она переносит бесчеловечное отношение, заявила 13 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Бутина содержится в одиночной камере, её запугивали и пытали, сказала Захарова. Обращение американских властей не имеет ничего общего с правосудием, это скорее инквизиция, добавила дипломат.

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Так, к российской гражданке, представителю гражданского общества, применяют методы воздействия, как к террористам.

Она отметила, что Москва с первого дня ареста называла Бутину политической заключенной. Российская сторона пристально следит за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, посетившие Бутину в тюрьме российские дипломаты заявили, что по отношению к ней применяется «режим административной сегрегации» — изоляция по 22 часа в сутки. Женщину обвиняют в связях российскими спецслужбами и работе иностранным агентом в США без регистрации.

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