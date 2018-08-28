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Лавров рассказал, чего Россия добивается в Сирии

Политика

Среди задач – возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры страны

Москва, 28 августа 2018, 08:06 — REGNUM  Главным направлением усилий, прилагаемых Россией в Сирии, является содействие достижению скорейшего политического урегулирования «на основе резолюции 2254 СБ ООН и с учётом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Также, по его словам, совместно с партнерами РФ реализует инициативу по возвращению беженцев, в том числе проживающих в Европе, на родину.

«На очереди — большая работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры и экономики страны», — добавил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия в декабре 2017 года завершила масштабную военную операцию в Сирии. Как отметил президент РФ Владимир Путин, подразделения российских Вооруженных сил выполнили в Сирии все поставленные задачи и внесли решающий вклад в разгром самой боеспособной группировки международных террористов — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Добавим, что на сегодняшний день с 30 сентября 2015 года в свои дома вернулись более 1,2 миллиона граждан Сирийской Арабской Республики.

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Война в Сирии
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