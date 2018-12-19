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Правительство Зимбабве не выдаст ЮАР жену экс-президента Мугабе

Политика

«Правительство Зимбабве не потерпит каких-либо преследований или унижающего достоинство обращения с бывшим президентом Мугабе и его ближайшими родственниками»

Правительство Зимбабве не выдаст ЮАР жену экс-президента Мугабе
DandjkRoberts
Грейс Мугабе

Хараре, 19 декабря 2018, 20:00 — REGNUM  Правительство Зимбабве не выдаст правоохранительным органам ЮАР Грейс Мугабе — жену бывшего президента Роберта Мугабе, 19 декабря передает агентство Associated Press.

«Я полагаю, что правительство Зимбабве не потерпит каких-либо преследований или унижающего достоинство обращения с бывшим президентом Мугабе и его ближайшими родственниками», — сообщил журналистам представитель министерства информации Зимбабве Энерджи Мутоди.

Тем не менее Мутоди отметил, что должен «проконсультироваться» с президентом Эммерсоном Мнангагвой, который пока никак не отреагировал на требование ЮАР.

Сама Грейс Мугабе никак не комментирует требование ареста со стороны ЮАР по делу 2017 года о нападении на модель Габриэллу Энгельс в Йоханнесбурге.

В 2017 году, комментируя обвинения Энгельс, миссис Мугабе заявила, что «пьяная и разгневанная» модель сама напала на неё с ножом в фешенебельном отеле Йоханнесбурга — после встречи модели с сыновьями Мугабе в том же отеле.

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