В ЮАР выдали ордер на арест жены бывшего президента Зимбабве

Кейптаун, , 15:36 — REGNUM Прокуратура Южной Африки выдала ордер на арест жены бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе Грейс Мугабе, сообщает 19 декабря Anadolu ajansi.

По данным агентства, бывшая первая леди африканского государства подозревается в нападении на 21-летнюю женщину в Йоханнесбурге в 2017 году. Если Мугабе посетит ЮАР, она будет немедленно заключена под стражу.

Напомним, в 2017 году в Зимбабве произошел мягкий военный переворот, в результате чего в отставку был отправлен 93-летний Роберт Мугабе, управлявший страной с 1987 года.

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