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В Кремле следят за ситуацией вокруг закона «о лайках и репостах»

Политика

Тема смягчения ответственности по 282 статье УК РФ затрагивалась в ходе общения правозащитников с Владимиром Путиным

Москва, 19 декабря 2018, 13:11 — REGNUM  В Кремле следят за процессом одобрения законопроекта о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме. Об этом 19 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, тема смягчения ответственности по указанной статье затрагивалась в ходе общения правозащитников с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы, безусловно, следим за прохождением этого законопроекта», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на частичную декриминализацию скандальной статьи 282 Уголовного кодекса РФ.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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