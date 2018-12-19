В Кремле следят за ситуацией вокруг закона «о лайках и репостах»

Москва, , 13:11 — REGNUM В Кремле следят за процессом одобрения законопроекта о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме. Об этом 19 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, тема смягчения ответственности по указанной статье затрагивалась в ходе общения правозащитников с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы, безусловно, следим за прохождением этого законопроекта», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на частичную декриминализацию скандальной статьи 282 Уголовного кодекса РФ.

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