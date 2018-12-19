Госдума смягчила наказание по 282 статье Уголовного кодекса

Москва, , 11:56 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на частичную декриминализацию скандальной статьи 282 Уголовного кодекса РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Переводится ответственность из уголовной в административную за совершение деяния, направленного на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенного публично, в том числе в СМИ и в интернете.

Если такое деяние совершено однократно и не представляет серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, то уголовная ответственность исключается, а устанавливается административная ответственность. Наказание предусматривается: в отношении граждан — штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15 суток; в отношении юридических лиц — штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Срок давности привлечения к административной ответственности по таким делам устанавливается в один год.

Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, а рассматривать — судьи районных судов. Если после выявления указанного административного правонарушения осуществляется экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование.

«Инициатива президента РФ Владимира Путина о частичной декриминализации 282 статьи Уголовного кодекса — это решение, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете, с другой — сохранит ответственность за проявления экстремизма в сети», — заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме пояснили, когда декриминализация санкций за «лайки» не сработает