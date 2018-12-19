Среда, 19 Декабря 2018 года
14:16:40 МСК

Песков прокомментировал покупку Турцией комплексов Patriot

Политика

У России нет оснований не доверять турецким партнерам, заявил он

Песков прокомментировал покупку Турцией комплексов Patriot
Иллюстрация: Eucom.mil
Ракетный комплекс Patriot

Москва, 19 декабря 2018, 13:05 — REGNUM  Согласие США продать Турции свои комплексы Patriot не отразится на договоренности Москвы и Анкары о поставках зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщил 19 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он назвал два процесса несвязанными и отметил, что Москва реализует уже имеющиеся договоренности с турецкой стороной. Проект и контракт по системам «Триумф» находится в стадии реализации и будет продолжен.

У России нет оснований не доверять Турции, которая обязалась не раскрывать третьим сторонам данные о российской ЗРС, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Турции американских систем ПРО Patriot и сопутствующего оборудования на $3,5 млрд. При этом власти США недовольны намерением Анкары купить российские С-400.

Читайте также: Госдеп США одобрил продажу Турции систем Patriot на $3,5 млрд

Читайте ранее в этом сюжете: Согласие США на поставку Турции Patriot означает «новый виток отношений»?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-турецкие отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить