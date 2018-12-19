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Госдеп США одобрил продажу Турции систем Patriot на $3,5 млрд

Политика

Такая сделка — в интересах внешней политики и национальной безопасности США

Госдеп США одобрил продажу Турции систем Patriot на $3,5 млрд
U.S. Department of Defense
ЗРК Patriot

Вашингтон, 19 декабря 2018, 07:21 — REGNUM  Возможная сделка по продаже Турции американских систем ПРО Patriot и сопутствующего оборудования на $3,5 млрд одобрена госдепартаментом США. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона (DSCA).

Речь идет о четырех комплектах Patriot с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. Отмечается, что такая сделка — в интересах внешней политики и национальной безопасности США, она повысит безопасность Турции — ключевого союзника Вашингтона по НАТО, который противостоит терроризму.

Как сообщало ИА REGNUM, намерения Турции приобрести российские комплексы С-400 «Триумф» вызывали недовольство американских властей. Из Вашингтона звучали угроза Анкаре применением санкций.

Так, глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф предложил Турции «сделать выбор между Россией и странами Запада», то есть отказаться от приобретения С-400, пригрозив «последствиями».

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Турция и США
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