В Кремле раскрыли основные темы предстоящей пресс-конференции Путина

Москва, , 12:59 — REGNUM Основными темами предстоящей большой пресс-конференции президента России Владимира Путина станут экономика, международная обстановка и региональная повестка. Об этом в эфире телеканала «НТВ» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, задача таких встреч с журналистами — довести до людей мнение главы государства по кругу вопросов, интересующих граждан. Песков отметил, что Владимир Путин побеседует с представителями прессы по внутренним и внешним экономическим вопросам, ответит на вопросы о международной обстановке и российско-американских отношениях, обсудит региональные проблемы.

«Повестка дня в регионах, даже в соседних иногда, абсолютно разная и не пересекается», — добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 20 декабря. Предстоящее мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных на неё журналистов. Всего на пресс-конференции намерены присутствовать более 1,7 тыс. представителей различных СМИ.

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