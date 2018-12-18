В Кремле рассказали детали большой пресс-конференции Путина

Москва, , 12:50 — REGNUM Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в традиционном формате, каких-либо инноваций ждать не стоит, заявил 18 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Здесь вряд ли могут быть какие-либо инновации», — сказал представитель Кремля.

По его словам, главная задача мероприятия — организовать безбарьерный контакт журналистов с президентом страны. При этом такие большие пресс-конференции Путина — «беспрецедентный формат», поскольку в мире мало кто из глав государств устраивает подобные мероприятия, уточнил Песков.

Напомним, большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 20 декабря. Предстоящее мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных на неё журналистов.

Всего на пресс-конференции намерены присутствовать 1702 журналиста. В список вошли сотрудники зарубежных и российских федеральных и региональных средств массовой информации.

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