ЗРК С-400 размещены в Евпатории

Симферополь, , 22:19 — REGNUM По сообщению Черноморского флота, ЗРК С-400 «Триумф» приступили к боевому дежурству в Евпатории. Евпатория — курортный город на западе Крыма.

Данные зенитные ракетные комплексы входят в состав соединения ПВО Южного военного округа. Для выполнения возложенной боевой задачи по охране воздушного пространства Крымского полуострова боевыми расчетами осуществлены необходимые мероприятия: произошло выдвижение на позиции, пусковые установки развернуты, сделана топопривязка и ориентирование комплекса на местности, начато отслеживание целей.

До этого комплексы С-400 были размещены в городе Феодосия в январе прошлого года и в Севастополе в январе этого года.

Таким образом, полуостров Крым надежно прикрыт зонтиком ПВО и ПРО.

ЗРК С-400 «Триумф» по своим возможностям как минимум на десять лет опережает иностранные аналоги. Комплекс способен поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения. Он может сбить стратегический бомбардировщик, баллистическую и крылатую ракету, кроме этого, может поразить и наземный объект. Дальность обнаружения целей составляет шестьсот километров, дальность поражения целей — четыреста километров, высота поражения — до тридцати километров.

Большой интерес к данному комплексу проявляют другие страны. Комплекс будет поставлен в Турцию, на завершающей стадии переговоры с Индией, ранее ЗРК С-400 приобрел Китай. Есть также заинтересованность в покупке со стороны Саудовской Аравии и Вьетнама.