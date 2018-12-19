Госсекретарь США обсудил с Епифанием свободу религии на Украине

Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Между госсекретарем США Майком Помпео и «предстоятелем» раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифанием состоялся телефонный разговор о религиозной жизни Украины. Об этом говорится в обнародованном заявлении заместителя главы пресс-службы госдепа Роберта Палладино.

По словам Палладино, Помпео побеседовал с главной новой украинской церковной структуры и подчеркнул, что США поддерживают свободу религии и суверенитета Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Киеве было объявлено о создании так называемой автокефальной поместной православной церкви Украины. Во главе этой структуры стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Палладино назвал историческим событием для Украины создание новой церкви и от лица американских властей поздравил Епифания.

Стоит отметить, что 13 декабря патриарх Филарет вручил награду бывшему заместителю директора ЦРУ США Джеку Девайну и поблагодарил его за помощь в создании ПЦУ.

Читайте также: Или Украина, или Россия: Порошенко ставит верующих перед выбором

Читайте ранее в этом сюжете: Украина получила свободу вероисповедания — госдеп США