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Госсекретарь США обсудил с Епифанием свободу религии на Украине

Политика

Вашингтон приветствует создание на Украине новой церковной структуры

Вашингтон, 19 декабря 2018, 08:15 — REGNUM  Между госсекретарем США Майком Помпео и «предстоятелем» раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифанием состоялся телефонный разговор о религиозной жизни Украины. Об этом говорится в обнародованном заявлении заместителя главы пресс-службы госдепа Роберта Палладино.

По словам Палладино, Помпео побеседовал с главной новой украинской церковной структуры и подчеркнул, что США поддерживают свободу религии и суверенитета Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Киеве было объявлено о создании так называемой автокефальной поместной православной церкви Украины. Во главе этой структуры стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Палладино назвал историческим событием для Украины создание новой церкви и от лица американских властей поздравил Епифания.

Стоит отметить, что 13 декабря патриарх Филарет вручил награду бывшему заместителю директора ЦРУ США Джеку Девайну и поблагодарил его за помощь в создании ПЦУ.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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