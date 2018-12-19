Или Украина или Россия: Порошенко ставит верующих перед выбором

Тернополь, Украина, , 02:48 — REGNUM Верующие должны сделать выбор между Украиной и Россией, чтобы объединить православных, заявил украинский президент Петр Порошенко, сообщает УНИАН.

В ходе встречи с прихожанами церкви Воздвижения Честного Креста в Тернополе он сказал, что цель украинских властей — «единство и объединение».

«Мы не имеем никакого сомнения, что каждый украинец придет. Потому что это очень простой выбор, потому что это не выбор между патриархатом, это выбор между Украиной и Россией», — сказал Порошенко.

Он заверил, что на верующих не будет оказываться давления, и если «кто-то хочет оставаться в церкви, которая сохраняет единство с РПЦ — это их выбор». Порошенко заявил верующим, что они должны «сознательно» делать свой выбор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Порошенко и глава раскольничьей единой православной украинской церкви (ЕПУЦ) Епифаний сфотографировались в обществе прихожан, среди которых находился криминальный авторитет.

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