Нужно убеждать общины, а не захватывать храмы — Порошенко

Тернополь, Украина, , 07:44 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко считает неприемлемым силовой захват храмов канонической украинской православной церкви, заявил он во время встречи в Тернополе, сообщило информационное агентство УНИАН.

«Я хочу предостеречь отдельных радикалов, которые завтра пойдут отбирать храмы, — заявил Порошенко. — Этого нельзя делать. Вы храмы отбираете не у Москвы, а в общины. Работать надо с общиной».

Политик считает, что прихожан УПЦ МП следует убедить в том, что раскольничья единая православная украинская церковь (ЕПУЦ) является канонической.

Порошенко отметил, что этот процесс займёт некоторое время, но будет идти неуклонно и необратимо:

«Увеличивается количество мирян и священников, которые уже не хотят слушать приказы Кремля, — уверен Порошенко. — Главное сейчас — не наделать ошибок».

Напомним, 20 декабря Верховная рада Украины намерена принять несколько законопроектов, которые запретят канонической УПЦ МП называться «украинской», а также позволят религиозным общинам «законно» переходить в ЕПУЦ.

Читайте также: Рада не имеет права давать названия церковным организациям — депутат

А также: Украинские раскольники не будут захватывать храмы УПЦ МП — Епифаний