Среда, 19 Декабря 2018 года
08:26:33 МСК

Нужно убеждать общины, а не захватывать храмы — Порошенко

Политика

Насилие приведёт к опасному сплочению прихожан

Нужно убеждать общины, а не захватывать храмы — Порошенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Тернополь, Украина, 19 декабря 2018, 07:44 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко считает неприемлемым силовой захват храмов канонической украинской православной церкви, заявил он во время встречи в Тернополе, сообщило информационное агентство УНИАН.

«Я хочу предостеречь отдельных радикалов, которые завтра пойдут отбирать храмы, — заявил Порошенко. — Этого нельзя делать. Вы храмы отбираете не у Москвы, а в общины. Работать надо с общиной».

Политик считает, что прихожан УПЦ МП следует убедить в том, что раскольничья единая православная украинская церковь (ЕПУЦ) является канонической.

Порошенко отметил, что этот процесс займёт некоторое время, но будет идти неуклонно и необратимо:

«Увеличивается количество мирян и священников, которые уже не хотят слушать приказы Кремля, — уверен Порошенко. — Главное сейчас не наделать ошибок».

Напомним, 20 декабря Верховная рада Украины намерена принять несколько законопроектов, которые запретят канонической УПЦ МП называться «украинской», а также позволят религиозным общинам «законно» переходить в ЕПУЦ.

Читайте также: Рада не имеет права давать названия церковным организациям — депутат

А также: Украинские раскольники не будут захватывать храмы УПЦ МП — Епифаний

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить