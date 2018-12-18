Украинские раскольники не будут захватывать храмы УПЦ МП — Епифаний

Киев, , 10:08 — REGNUM Раскольники не будут захватывать храмы канонической Украинской православной церкви, заявил глава раскольничьей единой православной украинской церкви (ЕПУЦ) Епифаний 17 декабря в эфире телеканала ICTV.

«Те приходы, которые проявят желание, добровольно захотят стать частью единой украинской церкви, они должны быть приняты, но без насилия и без каких-либо действий, которые будут провоцировать нестабильность в обществе», — добавил служитель культа.

Епифаний отметил, что на Украине, якобы, есть много приходов, желающих перейти в новую раскольничью церковь, однако в стране не существует правового механизма, позволяющего это сделать.

Напомним, 15 декабря на Украине объединились две раскольничьи организации — «Киевский патриархат» и «Украинская автокефальная православная церковь». Каноническая УПЦ МП осудила мероприятие, а также запретила в служении двух своих иерархов, которые заявили о переходе к раскольникам.

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Напомним, 17 декабря депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в ближайшее время украинский парламент переименует храмы УПЦ МП, а также разработает закон, позволяющий приходам переходить из канонической церкви к раскольникам.

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Эксперты считают, что на Украине будет узаконена старая схема, практиковавшаяся в 90-е годы, когда в храм приезжали автобусы с «верующими», которые говорили, что они являются прихожанами храма, голосовали за переход в «Киевский патриархат», после чего храм захватывали боевики националистических организаций.