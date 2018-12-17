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Рада не имеет права давать названия церковным организациям — депутат

Политика

Названия должны определять сами церкви, а не власти

Киев, 17 декабря 2018, 18:40 — REGNUM  Внефракционный депутат Верховной рады Украины Борислав Розенблат назвал «нецелесообразным» вынесение на голосование в парламент законопроекта о переименовании канонической Украинской православной церкви в Украинскую метрополию Российской православной церкви. Соответствующее заявление Розенблат сделал 17 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

«Что касается инициативы БПП и господина Гончаренко, я считаю это нецелесообразным. Почему? Мы обратились к Вселенскому патриарху, он заверил нас в получении томоса и том, что будет создана автокефальная церковь. Мы этому очень рады. На этом роль светского государства должна быть окончена», — сказал Розенблат.

Политик считает, что парламент не имеет права давать названия церковным организациям.

«Вопросы названий — это чисто церковные вопросы. Никто, в частности, власть, не имеет права вмешиваться в церковные вопросы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что на этой неделе депутаты Верховной рады рассмотрят законопроект о переименовании канонической УПЦ в Украинскую метрополию РПЦ.

В свою очередь, спикер Верховной рады Андрей Парубий отметил, что 20 декабря парламент вынесет соответствующий законопроект на голосование.

Напомним, 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии прошел объединительный собор украинских церквей. В результате была создана поместная автокефальная Православная церковь Украины. При этом неканонические Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь прекратили свое существование. Также на соборе был выбран предстоятель единой поместной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

16 декабря Вселенский патриарх Варфоломей пригласил новоизбранного митрополита Епифания на совместное отправление божественной литургии на Фанаре 6 января. В патриархате также заявили, что именно 6 января, в день праздника Богоявления, «Украине будет вручен томос о создании новой сестринской автокефальной церкви».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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