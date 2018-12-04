Эрдоган загоняет Трампа в угол

Станислав Тарасов, , 13:12 — REGNUM

Новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф, заменивший на этом посту покойного Джона Маккейна, заявил, что «Турция должна сделать выбор между Россией и странами Запада». То есть «отказаться от получения российских систем С-400». А «если она продолжит процесс покупки», уточнил Инхоф, Анкару «ждут последствия».

Какие? Пока Вашингтон грозит туркам выводом ее из программы военных самолетов пятого поколения F-35. На днях представитель секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции сообщил, что как минимум на полгода задержится поставка в Пакистан 30 турецких боевых вертолетов T129 Atak из-за нежелания США своевременно поставить Турции двигатели типа CTS800 для этих машин. При этом он заметил, что «возможны более длительные задержки поставок». Давление американцев на Анкару осуществляется даже несмотря на то, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с государственным секретарем США Майком Помпео заявил: «Приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» является решенным делом, которое нельзя отменить». А ранее Чавушоглу говорил следующее:

«Мы купили С-400 и точка. Это уже не обсуждается. У нас есть срочная потребность, и мы купили. При этом мы проявили должную чувствительность, чтобы это не представляло угрозы особенно для НАТО и наших союзников. Если бы наши союзники нам продали, мы купили бы у них. Но они не только не продали, но, как вы знаете, даже в свое время убрали батареи с нашей границы. Поэтому мы должны защитить наше воздушное пространство. Защитить себя, нашу нацию и землю — наш основной долг».

В свою очередь, министр обороны Турции Хулюси Акар сообщил, что «республика получит российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» в октябре 2019 года» и «сейчас мы находимся на этапе отбора персонала для отправки его в Россию на обучение для обслуживания комплексов». Сделка между Россией и Турцией вызывает сильное недовольство у Вашингтона и других союзников Турции в НАТО по многим причинам. И дело даже не в том, что в альянсе заявляют о технологической несовместимости российского комплекса с системами, которые НАТО разместило в Турции. Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подозревают в том, что он намерен создать независимый от альянса военный потенциал с участием российских советников, инструкторов и операторов на тот случай, как считает один турецкий эксперт, «если Анкару начнут атаковать какие-нибудь группы внутри их собственной армии, как было в июле 2016 года, — когда в стране произошел неудавшийся путч, турецкие истребители бомбили турецкие же учреждения».

Отвертеться от таких аргументов американцам очень непросто. Было дело, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Эрдоганом предложил: «Мы можем дать вам Patriot. Турецкий президент ответил: «Мы можем диверсифицировать нашу систему противовоздушной обороны и купить Patriot у Америки». Но больше какой-либо инициативы со стороны Вашингтона в этом отношении еще не было. Эрдоган, чтобы его не упрекали в попытках развалить НАТО, заявляет, что не против закупок Patriot, которые будут выделяться в отдельную систему ПРО. То есть, пишет турецкое издание Habertürk, «США видят, что Турция отбивается от рук, прилагая усилия в направлении обеспечения своей системы безопасности тремя разными системами ПВО, две из которых — С-400 и ракеты турецкого производства Hisar — могут быть не интегрированы в систему НАТО.

Складывающуюся ситуацию другое турецкое издание, Hürriyet, определяет такой формулой: «С одной стороны, Анкара посылает сигнал Москве: «Я с тобой вступаю в сотрудничество в оборонной сфере ценой расшатывания моих отношений с США и НАТО». С другой — Вашингтону: «Разрывая отношения с Москвой, я теряю много, и мне необходимы серьезные компенсации». В числе первых называется необходимость изменения американской политики в отношении сирийских курдов и согласие США на то, что Анкара не будет участвовать в санкциях против Тегерана. Напомним, что санкции Вашингтона против Ирана вступили в силу с 5 ноября. Их целью является снижение иранского экспорта нефти до нуля, при этом американские власти выдали восьми странам и территориям временные разрешения на импорт иранской нефти (среди них Индия, Япония, Республика Корея, Италия, Греция, Турция и Китай, а также входящий в его состав Тайвань).

Эрдоган ведет большую игру, загоняя Трампа в ловушку. Если Вашингтон станет вводить санкции против Турции, то американцев могут напрямую обвинить в стремлении развалить НАТО. Говоря иначе, США на Ближнем Востоке поставлены перед необходимостью решать две серьезные задачи: заставить Иран согласиться на лучшую и более надежную ядерную сделку и заключить сделку с Турцией. Но вряд ли Вашингтон готов выполнить требования Анкары без нанесения удара по главному смыслу своей «миссии» в этом регионе. Другое дело, если США, как предполагают некоторые американские эксперты, готовят смену власти в Тегеране и в Анкаре. Однако это провоцирует рост на Ближнем Востоке рисков геополитической неопределенности в ситуации, когда у Вашингтона ослабляется способность контролировать ход событий.

На Ближнем Востоке российские С-400 вызывают интерес у многих, особенно из-за тревог в сфере безопасности. И, возможно, в ближайшие годы число обладателей С-400 приблизится к количеству обладателей С-300. Это беспокоит американцев: страны с С-400 отдаляются от Запада, против них будет не так-то просто совершить военное вмешательство. Это уже заметно на примере Турции.