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Глава американского минфина опроверг слухи об отставке

Политика

Собирается работать с Трампом и далее

Глава американского минфина опроверг слухи об отставке
Иллюстрация: U.S. Department of the Treasury
Стивен Мнучин

Вашингтон, 19 декабря 2018, 05:46 — REGNUM  Слухи об отставке американского министра финансов Стивена Мнучина не соответствуют действительности, сообщает Bloomberg.

Отвечая на вопрос о своей мнимой отставке, Мнучин заявил, что не собирается менять работу в течение всего президентства Дональда Трампа. Более того, если Трампа выберут снова, и он пригласит Мнучина остаться на посту главы минфина, чиновник рассмотрит этот вариант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Трамп заявил, что министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке покинет свой пост до конца года.

Читайте подробнее: Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США

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