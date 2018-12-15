Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США

Вашингтон, 15 декабря 2018, 21:22 — REGNUM В США до конца 2018 года уйдет в отставку министр внутренних дел страны Райан Зинке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.
«Зинке покинет администрацию в конце года, проработав в ней почти два года, — написал глава Белого дома. — Райан многого добился…»
Трамп также добавил, что благодарен министру внутренних дел США за «службу нашей стране».
Причины увольнения Зинке не сообщаются.
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