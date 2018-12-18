«Баланс местных и пришлых»: назначены ещё два нижегородских замгубернатора

Нижний Новгород, , 04:33 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на сессии 20 декабря 2018 года должны будут рассмотреть кандидатуры ещё двух заместителей губернатора, которые начали работать в статусе исполняющих обязанности. Курировать вопросы архивов, региональной безопасности и главное управление ЗАГС области будет Дмитрий Краснов — замспикера думы Нижнего Новгорода, а вопросами кадровой политики в рамках стратегии развития, управлением делами правительства и его аппаратом будет заниматься Андрей Бетин, последние десять месяцев работавший управляющим делами правительства Нижегородской области. Эксперты уже отметили, что «Глеб Никитин наполовину обновил правительство», в котором «нужно сохранять баланс местных и пришлых», добавив, что почти все «из шанцевской команды были корректно удалены», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, неделю назад в правительстве области свои посты покинули Никита Никитин, отвечавший за силовой блок, а также заместитель губернатора, отвечавший за медицину, социальную политику и образование, Сергей Шевченко. На место последнего был назначен коренной нижегородец, министр социального развития Андрей Гнеушев.

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17 декабря 2018 года кадровые рокировки в нижегородском правительстве продолжились. Сбылся прогноз по назначению заместителя председателя думы Нижнего Новгорода, гендиректора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Дмитрия Краснова. В его ведение был отдан департамент региональной безопасности, комитет по делам архивов, главное управление ЗАГС Нижегородской области.

38-летний Андрей Бетин, с января 2018 года работавший управляющим делами правительства Нижегородской области, а до этого занимавший должности в различных коммерческих структурах, будет отвечать за управление делами правительства, аппарат правительства и выстраивать кадровую политику в рамках новой стратегии социально-экономического развития региона.

Обоих кандидатов должны утвердить депутаты. Глеб Никитин уже подал соответствующие заявки и их рассмотрят 20 декабря 2018 года — на последней в этом году сессии Заксобрания. Одновременно с Красновым и Бетиным, народные избранники должны будут утвердить кандидатуры других ранее назначенных и работающих в статусе исполняющих обязанности членов нижегородского правительства.

Политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях отметил, что за год, прошедший с назначения, Глеб Никитин наполовину обновил правительство.

«Из заместителей остался только близкий к Сергею Кириенко Евгений Люлин, все остальные из шанцевской команды были корректно удалены: Байер — во Владимир, Сватковский — в Госдуму, Антонов и Аверин — официально в бизнес. На их место пришли молодые технократы из Москвы, Казани, Питера. Валерий Шанцев тоже в начале своего правления наполнил кремль варягами, некоторые из которых потом были фигурантами уголовных дел. Здесь нужно сохранять баланс местных и пришлых», — добавил эксперт, уточнив, что, Бетина назначили не на должность куратора по внутренней политике, которая также вакантна, а «это совершенно новая должность» и «видимо, под него в структуру правительства будет добавлена должность ещё одного заместителя».

Обозреватель уточнил, что с «заместителем по внутренней политике — пока непонятно» и может должность вовсе уберут из структуры, так как «сейчас фактически эти обязанности на троих выполняют Глеб Никитин, Евгений Люлин и Роман Любарский, как старший министр блока».