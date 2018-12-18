МИД России: США окончательно и официально решили разорвать ДРСМД

Москва, , 22:36 — REGNUM Высокопоставленные представители США по двусторонним каналам подтвердили, что их решение отказаться от соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является окончательным, сообщает 18 декабря газета «Коммерсант» со ссылкой на сообщение замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Вашингтон еще в октябре заявил публично, что будет выходить из договора. По двусторонним каналам нам на высоком политическом уровне подтвердили, что данное решение окончательное и не является приглашением к диалогу», — цитирует издание слова Сергея Рябкова.

Напомним, ранее официальные лица США регулярно обвиняли Россию в нарушении ДРСМД, приводя в качестве аргумента наличие у РФ ракеты 9М729 и заявляя, что российская сторона скрывает истинные тактико-технические характеристики этой ракеты.

По версии Вашингтона, не подкрепленной никакими доказательствами, в действительности эта ракета нарушает нормы ДРСМД.

Кроме того, США обвиняли Россию в нежелании признать свою вину в нарушении ДРСМД и под этим предлогом отказывались от обсуждения разногласий по данному вопросу.

В действительности, ДРСМД «существенно ограничивает военные возможности США в проекции на страны, обладающие арсеналами наземных ракет средней и меньшей дальности и представляющие в глазах Вашингтона угрозу американским интересам», — пояснил замглавы МИД России.

«Мы вынуждены исходить из того, что вне зависимости от мнения и действий России, других участников Договора о РСМД и третьих стран, США будут целенаправленно двигаться в сторону его денонсации», — добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил своему американскому коллеге обсудить разногласия по ДРСМД, однако на это предложение в США ответили отказом.

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