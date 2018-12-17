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Пентагон заявил, что Россия не хочет спасать договор по РСМД

Политика

Трое суток в США готовили ответ на обращение Шойгу по договору о ракетах средней и меньшей дальности

Пентагон заявил, что Россия не хочет спасать договор по РСМД
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Военный бюджет

Вашингтон, 17 декабря 2018, 21:56 — REGNUM  Россия не желает признавать свои нарушения и не хочет спасать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил 17 декабря представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон в ответ на предложение министра обороны России Сергея Шойгу к главе американского военного ведомства Джеймсу Мэттису обсудить разногласия по вопросу соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам представителя Пентагона, ни одна из встреч по этим вопросам не принесла результата из-за нежелания России признавать свои нарушения и возвращаться к соблюдению этого договора.

Пэйхон заявил, что предложение, сделанное три дня назад со стороны России «не содержит никаких указаний на то, что она заинтересована в спасении ДРСМД».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе Пентагона Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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