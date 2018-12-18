Павел Данилин: Олег Кожемяко стал гарантией прекращения хаоса в Приморье

Москва, , 21:37 — REGNUM Выборы главы Приморского края завершились победой Олега Кожемяко. Предполагается, что в конце текущей недели Олег Кожемяко вступит в должность главы региона официально.

Своими мнениями о ходе губернаторской кампании в Приморье эксперты-политологи обменялись в ходе заседания клуба «Экспертный взгляд» «ЕДГ-2018 ВСЕ» в Москве во вторник, 18 декабря.

«Жителям Приморского края нужно было завершать с этой фрондой, надо было завершать с этими вечными выборами. Приморцы жили в выборном процессе с середины лета, и они очень устали от этого. Они хотели стабильности, уверенности, хотели прекращения этого вечного хаоса выборов. И Олег Кожемяко стал гарантией прекращения этого хаоса, гарантией стабильности», — высказал свое мнение в ходе заседания клуба директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Мы не должны закрывать глаза на то, что Приморье является одним из самых протестных регионов России, где результаты даже «Единой России» всегда были наименее высокими — около 30%. Когда во время федеральных выборов мы смотрим на результаты голосования по стране, мы всегда смотрим на результаты в Приморье, и всегда делаем скидку на то, что в этом регионе «особый стиль голосования», всегда практически протестный, когда или президент страны, или «Единая Россия» набирают меньше голосов, чем обычно», — подчеркнул эксперт.

«По при этом следует помнить, что у приморцев была некая обида на Андрея Тарасенко, потому что он не очень активно занимался прямой коммуникацией с жителями региона, не очень активно разговаривал с ними, не очень активно ездил по краю. В отличие от Олега Кожемяко, который за два месяца совершил порядка 50 поездок по всем районам края, и за эти 50 поездок он находился в контакте приблизительно с 50 тысячами избирателей. Это грандиозная цифра», — отметил Павел Данилин.

«Это прямая коммуникация, которая серьезным образом позволила сагитировать тех людей, которые раньше в принципе не хотели идти на выборы, и которые остались дома в момент выборов 9 сентября. Теперь все эти люди лично знают Олега Кожемяко, лично знают те проекты, которые он реализует в их личных интересах, и, конечно же, эта личная коммуникация позволила серьезнейшим образом увеличить тот процент, с которым в итоге финишировал Олег Кожемяко. Ведь вначале его показатели и узнаваемость были не очень высокими. Несмотря на то, что сам он приморец, но до этого работал губернатором Амурской области, потом губернатором на Сахалине. В Приморье его не было довольно давно — с 2004 года. В начале его избирательной кампании узнаваемость у него была 14−15 процентов, и такие же были рейтинги поддержки. Но ему удалось за два месяца в три раза увеличить свою узнаваемость и свой рейтинг поддержки», — подчеркнул директор Центра политического анализа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повторных выборах губернатора 16 декабря 2018 года соперниками Олега Кожемяко были Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия Роста) и Роза Чемерис (За женщин России).

Читайте ранее на эту тему: Политолог о победе Олега Кожемяко: Это начало хорошего управления регионом