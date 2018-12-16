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Политолог о победе Олега Кожемяко: Это начало хорошего управления регионом

Политика

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края «завоевал популярность у приморцев, и самое главное — он убедил их, что им нужно прийти на избирательные участки и выбрать себе власть»

Владивосток, 16 декабря 2018, 20:24 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко лидирует с большим отрывом на повторных выборах главы региона. Уже посчитано 95,35% бюллетеней. За него проголосовали 61,47% избирателей, за его ближайшего конкурента депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Андрейченко — 25,43%.

Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин убежден, что это была «очень убедительная, хорошая, твердая победа».

«Для кандидата, который только два месяца вел компанию, всего два месяца находился в регионе, Олег Кожемяко показал очень неплохой результат. Результат, который на фоне предыдущих негативных тенденций и приморской фронды может быть уверено оценен как ошеломляющий, — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Потому что мало кто верил, что стала возможна такая убедительная и твердая победа в первом туре, после того, как не смог победить его предшественник Андрей Тарасенко. И, конечно же, Олег Кожемяко доказал, что он является серьезным политиком, что он завоевал популярность у приморцев, и самое главное — он убедил их, что им нужно прийти на избирательные участки и покончить наконец с этим фрондированием, выбрать себе власть и спокойно уйти на Новый год».

«И приморцы спокойно согласились с ним в том плане, что именно так и нужно сделать, что действительно надо начинать нормально работать, нормально жить, и поэтому я думаю, что это начало хорошего управления регионом, это хорошее будущее нового приморского губернатора, который одержал такую же хорошую победу», — завершил свой комментарий Павел Данилин.

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Выборы губернатора Приморского края-2018
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