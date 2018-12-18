Правительство и депутатов Севастополя примирит согласительная комиссия

Севастополь, , 16:22 — REGNUM Согласительная комиссия для преодоления разногласий при принятии закона о трёхлетнем бюджете Севастополя создана решением Заксобрания города 18 декабря, сообщила пресс-служба ЗС.

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Закон «О бюджете города Севастополя на 2019 и плановый период 2020 год и 2021 год», на который ранее наложил вето губернатор города Дмитрий Овсянников, в очередной раз рассмотрели в Заксобрании. По итогам обсуждения депутат Вячеслав Аксёнов предложил создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий при принятии закона о трёхлетнем бюджете Севастополя. Другой депутат Татьяна Лобач призвала коллег поддержать закон с замечаниями губернатора Севастополя. В итоге большинство депутатов поддержали предложение о согласительной комиссии, сегодня же был утвержден и ее состав. В комиссию от ЗС вошли депутаты Татьяна Щербакова и Вячеслав Аксёнов, от правительства города — заместитель губернатора Илья Пономарёв и заместитель директора департамента финансов Михаил Ноздряков. Как сообщили в ЗС, закон «О бюджете города Севастополя на 2019 и плановый период 2020 год и 2021 год» вновь будет вынесен на пленарное заседание парламента города по итогам работы комиссии.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что севастопольские депутаты 20 ноября утвердили проект бюджета на 2019 год и плановые периоды 2020−2021 годов без учёта поправок губернатора. Губернатор Овсянников наложил вето на принятый закон. После этого правительство города вышло с предложением к депутатам провести третье чтение законопроекта о трёхлетнем бюджете.

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