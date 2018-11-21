Севастополь начнет 2019 год без бюджета?

Севастополь, , 09:09 — REGNUM Департамент финансов правительства Севастополя готовится вступить в 2019 год без утверждённого бюджета. Об этом 20 ноября журналистам после заседания Заксобрания, на котором был принят во втором чтении бюджет города, сообщил вице-губернатор Илья Пономарёв.

«Мной дано поручение подготовить департаменту финансов пояснения, как город будет жить, не имея закона о бюджете на 2019 год. Сейчас у нас действует закон о бюджете на 2018−2020 годы», — отметил чиновник.

По его словам, губернатор наложит вето на принятый парламентариями закон, и город останется с проектом, который действует в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Заксобрание приняло закон о бюджете Севастополя на 2018 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов с поправками депутатов, которые не устроили правительство города.

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