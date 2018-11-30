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Губернатор Севастополя не оставляет попыток принять свою версию бюджета

Политика

Команда Дмитрия Овсянникова предлагает депутатам провести третье чтение законопроекта

Севастополь, 30 ноября 2018, 16:01 — REGNUM  Правительство Севастополя предлагает Заксобранию одуматься и провести третье чтение законопроекта о трёхлетнем бюджете. Об этом на внеочередном заседании 30 ноября сообщил вице-губернатор Илья Пономарёв.

«20 ноября Заксобранием принят во втором чтении проект закона о бюджете города на 2019−2021 годы. Ставшие уже традиционными безответственность и популизм отдельных депутатов, грубое нарушение законодательства и собственного регламента Заксобранием делают недопустимым подписание этого документа губернатором Севастополя. Законопроект будет им ветирован, соответствующее юридическое обоснование подготовлено и будет направлено во все надзорные ведомства», — отметил чиновник.

По его словам, «отдельная группа депутатов второй год подряд осознанно срывает бюджетный процесс, руководствуясь принципом, чем хуже — тем лучше».

"Наша задача — не дать этому сценарию осуществиться. Есть два варианта выхода из ситуации. Первый — внесение нового законопроекта, на что потребуется не менее 45 дней, и в следующий год город войдёт без бюджета, что недопустимо. Второй — внесение губернатором предложений, поправок к ветированному законопроекту с последующим рассмотрением в Заксобрании. Тогда законопроект будет повторно рассмотрен с учётом предложений губернатора», — подчеркнул Пономарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее севастопольские депутаты утвердили проект бюджета на 2019 год и плановые периоды 2020−2021 годов без учёта поправок губернатора. Позже в правительстве города заявили, что не будут больше в 2018 году вносить в Заксобрание закон о бюджете.

Об этом: Севастополь начнет 2019 год без бюджета?

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Севастополя не будет повторно вносить закон о бюджете

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