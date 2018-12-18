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МИД РФ: Некоторые страны допускают распространение нацизма и экстремизма

Политика

Под предлогом заботы о свободе собраний и мнений

Москва, 18 декабря 2018, 15:19 — REGNUM  Позицию ряда стран, которые попустительствуют распространению расистских и экстремистских идеологий, невозможно объяснить. Об этом говорится в комментарии, опубликованном российским МИД после принятия резолюции против героизации нацизма на пленарном заседании 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Государства, не поддержавшие предложенную Россией резолюцию, используют надуманный предлог заботы о свободе собраний и мнений. Однако своей позицией они нарушают положения основных международных документов о гражданских и политических правах и ликвидации всех форм расовой дискриминации, говорится в комментарии.

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В МИД эти «некоторые страны» пожалели за попытки переписать историю и заявили о неприятии акций по обелению бывших нацистов и «войны» с памятниками борцам с нацизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, инициированная Россией резолюция о борьбе с героизацией нацизма набрала 129 голосов в свою поддержку, однако против проголосовали США и Украина, а 54 страны, в том числе государства ЕС, воздержались от высказывания позиции.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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